Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии доволен экономическим ростом страны


29.06.2018   12:09
Сакстат опубликовал новые данные, согласно которым экономический рост в мае достиг 7,5 %, — отметил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Как заявил Мамука Бахтадзе, показатель Сакстата является подтверждением правильности проводимой правительством экономической политики.

«Такой показатель является подтверждением того, что правительство проводит правильную экономическую политику. Это подтверждает, что реформы, которые мы осуществили и анонсировали, создают среду для ускорения экономического роста. Хочу отметить, что улучшился качественный эффект экономического роста. В этом плане прежде всего хотел бы отметить рост экспорта, который, напомню, увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало одним из важных факторов экономического роста», — заявил Мамука Бахтадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна