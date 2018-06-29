Премьер-министр Грузии доволен экономическим ростом страны

29.06.2018 12:09 Сакстат опубликовал новые данные, согласно которым экономический рост в мае достиг 7,5 %, — отметил премьер-министр Мамука Бахтадзе.



Как заявил Мамука Бахтадзе, показатель Сакстата является подтверждением правильности проводимой правительством экономической политики.



«Такой показатель является подтверждением того, что правительство проводит правильную экономическую политику. Это подтверждает, что реформы, которые мы осуществили и анонсировали, создают среду для ускорения экономического роста. Хочу отметить, что улучшился качественный эффект экономического роста. В этом плане прежде всего хотел бы отметить рост экспорта, который, напомню, увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало одним из важных факторов экономического роста», — заявил Мамука Бахтадзе.















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