Строительство аэропорта в Кахетии остается под вопросом

29.06.2018 18:27 Ведутся переговоры между "Объединением аэропортов Грузии" и TAV Georgia в связи со строительством аэропорта в Кахетии. После завершения переговоров будет продолжен конкретный разговор с инвестором - заявил "Коммерсанту" губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили.



Известно, что договор, оформленный с TAV Georgia до 2027 года, не дает возможность, чтобы вблизи от Тбилиси заработал аэропорт, обслуживающий международные рейсы.



Локациями строительства по-прежнему рассматриваются учебный аэродром в Телави, т.н. аэропорт "Мимино", и старый аэродром в Цнори. Но губернатор гораздо более приоритетным считает аэропорт Телави.



По мнению губернатора, наряду с другими вызовами, одним из приоритетных вызовов для Кахетии считается именно этот проект, поскольку это наилучшее средство для привлечения туристов.



"Рано говорить о деталях строительства. Пока всему требуется концептуальное изучение, и принятие решения"- заявил Ираклий Кадагишвили.

















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