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Парковка не является прибыльной ни в одном проекте, и ни в одной стране - Папашвили


29.06.2018   19:14
Парковка не является прибыльным ни в одном проекте, и ни в одной стране – заявил бизнесмен Лаша Папашвили после завершения встречи с мэром и представителями мэрии Тбилиси, где бизнес ознакомили с инвестиционными проектами, запланированными столичным муниципалитетом.

По словам Папашвили, он 10 лет занимается строительным бизнесом, и хорошо знает, что парковка в девелоперских проектах является проигрышным, поэтому бизнесу требуется больше стимула.

"Эти проекты не разработаны до конца, не сделаны исследования, но главное, что мэрия ознакомила общество с этой инициативой, и хотят сделать его коммерческим, чтобы не все висело на правительстве.

Думаю, тема парковок очень интересна для города. Я предложил дотацию-субсидию уже существующей системы с точки зрения поощрения коммерческих проектов, на что мэрия пока не готова. А то, что они предложили 4 локации, это требует глубокого изучения"- заявил бизнесмен.







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