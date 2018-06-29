Парковка не является прибыльной ни в одном проекте, и ни в одной стране - Папашвили

29.06.2018 19:14 Парковка не является прибыльным ни в одном проекте, и ни в одной стране – заявил бизнесмен Лаша Папашвили после завершения встречи с мэром и представителями мэрии Тбилиси, где бизнес ознакомили с инвестиционными проектами, запланированными столичным муниципалитетом.



По словам Папашвили, он 10 лет занимается строительным бизнесом, и хорошо знает, что парковка в девелоперских проектах является проигрышным, поэтому бизнесу требуется больше стимула.



"Эти проекты не разработаны до конца, не сделаны исследования, но главное, что мэрия ознакомила общество с этой инициативой, и хотят сделать его коммерческим, чтобы не все висело на правительстве.



Думаю, тема парковок очень интересна для города. Я предложил дотацию-субсидию уже существующей системы с точки зрения поощрения коммерческих проектов, на что мэрия пока не готова. А то, что они предложили 4 локации, это требует глубокого изучения"- заявил бизнесмен.

















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