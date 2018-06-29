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Председатель Торговой палаты США назвал проблемы Тбилиси


29.06.2018   19:22
По заявлению председателя Торговой палаты США Майкла Каугли, его, как жителя Тбилиси, беспокоят разные проблемы. Он заявил об этом до начала встречи с представителями мэрии Тбилиси, где бизнес ознакомили с инвестиционными проектами.

"В данном случае я скажу вам мою позицию, как гражданина, из личного опыта, что в Тбилиси есть разные проблемы, которые беспокоят меня в каждодневной жизни. Это неисправная инфраструктура, плохие дороги, а также проблема парковки. Сложное положение также в контексте социальной экономики, поскольку в городе до сих пор есть люди, находящиеся в очень сложном социально-экономическом положении, и их положение является одним из важнейших компонентов общей картины"- заявил Майкл Каугли.

Касательно его отношения, и рекомендаций к мэрии, по его словам, его интересует, как можно установить коммуникацию с мэрией в случае существования инвестиционных проектов.

"С моей стороны единственный реальный вопрос к мэрии будет следующий: как мы, бизнес сектор, или та или иная международная организация, должны донести наше слово до мэрии, например, когда у нас есть конкретный инвестор, который заинтересован разными вопросами. Что главное, интересно, как мы должны дать мэрии понять, что мы хотим сказать так, чтобы этот диалог и коммуникация имели результат"- заявил Майкл Каугли.







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