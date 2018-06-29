C начала 2018 года в Грузии открылось 18 новых гостиниц

29.06.2018 20:33 C начала 2018 года в Грузии открылось 18 новых гостиниц. По данным Национальной администрации туризма, к существующим в стране гостиницам добавилось 1624 постельных места и 812 гостиничных номеров. Об этом сообщает грузинское издание журнала Forbes.



Из 18 новых гостиниц семь – брендовые. Из них самая крупная – гостиница «Stamba», у которой 205 номеров и 400 постельных мест. За ней следует Ramada Encore Tbilisi, в которой 152 номера и в общей сложности 250 постельных мест. 130 номеров в гостинице Moxy, которая также открылась в Тбилиси и в которой 260 постельных мест. Еще одна брендовая гостиница в Тбилиси — Timber Boutique Hotel, в которой 18 номеров.



Ситуация в регионах следующая: в Казбеги в этом году открылся Hotel Porta Caucasia Kazbegi на 33 номера, в Кахетии — Akhasheni Wine Resort, в котором 41 номер, а также расширилась гостиница Ambassadori Kachreti — 120 номеров.



С начала года больше всего гостиничных номеров (505) появилось в Тбилиси. За столицей следует Кахетия с 155 номерами, и регион Самцхе-Джавахети, где появилось 54 гостиничных номера.



Что касается строящихся гостиниц, то и здесь лидирует Тбилиси.



В Грузии всего 2196 объектов для размещения. Отсюда 827 гостиниц, 811 гостиниц домашнего типа, 398 гостевых домов, а 160 – заведения другого типа.



В 2018-2019 годах в Грузии планируется открыть 219 гостиниц, в результате чего к уже существующим должны добавиться 12 748 гостиничных номеров.



Среди них самое большое количество гостиничных номеров будет в Батуми, в гостинице TWIN Tower (350 комнат), открытие которой намечено на 2018 год. Также в текущем году в Тбилиси планируется открыть Radisson Park Inn на 200 номеров и Hilton Garden Inn на 165 номеров.















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