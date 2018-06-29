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Совет исполнительных директоров IMF одобрил второй обзор трехлетней программы Грузи


29.06.2018   23:28
Совет исполнительных директоров IMF одобрил второй обзор трехлетней программы Грузии, поддержанной «расширенным механизмом финансирования». Эта программа началась 12 апреля 2017 года и подразумевает перечисление $ 210,4 млн SDR - специальных прав заимствования (около $ 285 млн, 100% квоты Грузии) с целью поддержки экономической реформы правительства Грузии.

Одобрение обзора делает доступным для Грузии 30 млн специальных прав заимствования (SDR), что соответствует $42.25 млн. Остальные перечисления, предусмотренные программой, осуществлятся в случае успешного завершения последующих четырех обзоров, осуществляемых дважды в году.

К концу заседания совета исполнительных директоров МВФ господин Тао Чжанг, заместитель директора-распорядителя МВФ и и/о председателя заседания, заявил следующее:

«Грузия достигла значительного прогресса в рамках программы МВФ. К концу Декабря были выполнены все цифровые критерии, предусмотренные программой, а некоторые из них были превышены. Также были выполнены большинство структурных ориентиров. Экономический рост был выше ожидаемого, инфляция снизилась, улучшились фискальные и внешнеэкономические параметры, уменьшается государственный долг. Наблюдается значительный прогресс также и по части проведения структурных реформ. Сбалансированы возможные риски, которые могут воздействовать на экономику Грузии, однако, Грузия все еще уязвима к внешным шокам, в том числе к процессам, происходящим на рынках, основных торговых партнерах Грузии. Разумная макроэкономическая политика и осуществление структурных реформ критические для того, чтобы восполнить оставшиеся пробелы и достичь более высокого и инклюзивного роста.

Фискальная политика и в 2018 году будет ограничительным. Доходы, полученные с помощью контроля текущих расходов и высокой экономической активности, будут напрпвлены на выплаты НДС, рост капитальных вложений и уменьшение бюджетного дефицита. Реформы будут продолжены по усилению налоговой администрации, с целью мониторинга и ограничения фискальных рисков и улучшения фискальных данных.

Монетарная политика соответствует обстановке. Режим таргетирования инфляции, вместе с плвающим обменным курсом были очень полезны для Грузии. Существующий режим должен еще усилиться. Центральный Банк должен продолжить наблюдение на цены, зарплаты, монетарные и финансовые параметры и вновь обеспечивать соответствующую монетарную позицию.

Реформа финансового сектора, проведенная в рамках программы, усилила надзор и регулирование сектора. Рамки управления кризисом должны соответствовать лучшей международной практике. Должны быть улучшены процедуры управления стрессом, созданы рамки резолюций банков и механизм предоставления ликвидности в условиях стресса.

Должны быть ускорены структурные реформы, способствующие усилению начавшегося роста, для того, чтобы частный сектор стал движущей силой роста на среднесрочный период. Ускорение реформ, рост инфраструктурных инвестиций, улучшение образования и конкурентоспособности являются предпосылками устойчивого и инклюзивного роста».






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