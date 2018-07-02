«Форбс» посвящает еще одну статью туристической Грузии

02.07.2018 20:54 Почему Грузия находится в списке желанных для путешествия стран, — статью под таким названием о Грузии публикует американское издание «Форбс».



Автор статьи Энн Абель пишет, что в Грузии ценится гостеприимство.



«Когда я сказала друзьям, что отправляюсь в Грузию – страну, которая довольно долго для меня находилась в списке стран, желанных для посещения, я получила всевозможные отзывы. Некоторые подумали, что я имела в виду штат. Некоторые спросили, было ли это безопасно. (Да). У некоторых загорелись глаза от зависти или своих воспоминаний о путешествии в эту страны и один, когда я складывала чемодан, дал мне полезный совет: бери с собой свободную одежду и эластичные штаны. В этой бывшей советской республике, которая находится на перекрестке Европы и Азии, прекрасная и обильная пища. Слово, которое по-грузински означает питание – «Супра» («Застолье»), его лучшее соответствие — «Праздник». Это – не шутка. Там также есть много пословиц, что «гость – подарок Господа», что означает – гостеприимство ценится и, в основном, выражается кулинарией», — пишет автор статьи Энн Абель.



В статье «Форбс» описывается разнообразие и традиционные блюда грузинского застолья. Автор отмечает, что в течение девятидневного путешествия в Грузию, она ни разу не пробовала плохого блюда.



«Вся Грузия – страна вина и любви. Последнее видно в ее искренней гостеприимности. Что касается первого, страна считается родиной вина, что подтверждают доказательства виноделия 7000-летней давности. По всей территории страны собирают более 5000 видов винограда», — отмечает автор.



В статье говорится, что в Грузии существуют виноделы, которые делают вино в глиняной посуде по традиционным методам, а также такие, кто используют для этого современные технологии.



«Блюда и вино являются главной привлекательностью Грузии и первой причиной того, что после прошлого года количество визитеров удвоилось – однако отнюдь не единственной. Высокий Кавказ, усыпанный живописными селами и древними церквями захватывает дух. Она также идеальна для того, чтобы кататься на лыжах. Там есть природные горячие источники и серные бассейны, особенно в Боржомском парке. Затем, там есть Тбилиси, который грабили 27 раз, однако он восстановился как космополитное место, где современная архитектура сливается с историческими зданиями, бумом кафе с богатой культурой барами вина и коктейлей», — говорится в статье.



Автор отмечает, что Тбилиси – один среди тех малых городов в мире, которые абсолютно отличаются от других городов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

