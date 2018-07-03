На игры в казино граждане страны тратят больше денег, чем на продукты питания

03.07.2018 09:17



Эксперты отмечают повышенный интерес со стороны граждан Грузии к азартным играм. Так, по итогам прошлого года оборот игорного бизнеса в стране достиг 5,6 млрд. лари. Для сравнения, оборот торговых точек с продуктами питания и напитками оказался на 1,6 млрд. лари меньше. При этом показатели ресторанов и гостиниц отстали от казино, слот-клубов, тотализаторов и прочих развлекательных заведений почти на 4,1 млрд. лари.



Оборот азартной отрасли мог бы быть еще выше, если бы в стране не существовали жесткие ограничения относительно возраста игроков и если бы в открытом доступе не находились сайты, где наслаждаться страстями слот-автоматов можно без малейшего денежного риска. Не секрет, что для многих людей гораздо важнее не возможность выиграть реальные деньги, а просто покрутить барабаны, отвлечься от повседневной суеты, снять стресс.



Такие площадки, как Joycazino с бесплатным контентом пользуются сегодня большим спросом и помогают гемблерам самых разнообразных категорий погружаться в манящую азартную атмосферу. На их просторах представлены не денежные игры, а их тренировочные варианты, где ставки идут на виртуальные средства, которые нельзя обналичить, но и не нужно переводить на свой баланс. Демонстрационные версии симуляторов являются абсолютными копиями аппаратов, размещенных в привычных азартных залах, что вызывает интерес к ним со стороны не только далеких от желания быстро разбогатеть граждан, но и самых настоящих гемблеров с большими материальными запросами. На этом моменте имеет смысл остановиться детальнее.



Итак, что же заставляет различных по своему настроению людей отправляться на такие площадки, как





Эксперты отмечают повышенный интерес со стороны граждан Грузии к азартным играм. Так, по итогам прошлого года оборот игорного бизнеса в стране достиг 5,6 млрд. лари. Для сравнения, оборот торговых точек с продуктами питания и напитками оказался на 1,6 млрд. лари меньше. При этом показатели ресторанов и гостиниц отстали от казино, слот-клубов, тотализаторов и прочих развлекательных заведений почти на 4,1 млрд. лари.Оборот азартной отрасли мог бы быть еще выше, если бы в стране не существовали жесткие ограничения относительно возраста игроков и если бы в открытом доступе не находились сайты, где наслаждаться страстями слот-автоматов можно без малейшего денежного риска. Не секрет, что для многих людей гораздо важнее не возможность выиграть реальные деньги, а просто покрутить барабаны, отвлечься от повседневной суеты, снять стресс.Такие площадки, как Joycazino с бесплатным контентом пользуются сегодня большим спросом и помогают гемблерам самых разнообразных категорий погружаться в манящую азартную атмосферу. На их просторах представлены не денежные игры, а их тренировочные варианты, где ставки идут на виртуальные средства, которые нельзя обналичить, но и не нужно переводить на свой баланс. Демонстрационные версии симуляторов являются абсолютными копиями аппаратов, размещенных в привычных азартных залах, что вызывает интерес к ним со стороны не только далеких от желания быстро разбогатеть граждан, но и самых настоящих гемблеров с большими материальными запросами. На этом моменте имеет смысл остановиться детальнее.Итак, что же заставляет различных по своему настроению людей отправляться на такие площадки, как https://joycazino4.co/ , где собраны демо-версии игр? Вполне понятно, что простые обыватели на таких ресурсах ищут возможности для организации приятного досуга. Здесь ни за что не нужно платить, а развлекаться можно столько времени, сколько имеется в собственном распоряжении. Профессиональные гемблеры обычно отправляются на такие сайты с целью ознакомиться с новинками рынка. Современные разработчики часто включают в свои продукты интересные элементы, которые способны вызвать сложности при знакомстве с ними в реальных залах. В Сети же можно спокойно и без денежного риска узнать обо всех приготовленных производителями сюрпризах, чтобы использовать это при последующих посещениях игровых клубов.











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