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На игры в казино граждане страны тратят больше денег, чем на продукты питания
03.07.2018 09:17
Эксперты отмечают повышенный интерес со стороны граждан Грузии к азартным играм. Так, по итогам прошлого года оборот игорного бизнеса в стране достиг 5,6 млрд. лари. Для сравнения, оборот торговых точек с продуктами питания и напитками оказался на 1,6 млрд. лари меньше. При этом показатели ресторанов и гостиниц отстали от казино, слот-клубов, тотализаторов и прочих развлекательных заведений почти на 4,1 млрд. лари.
Оборот азартной отрасли мог бы быть еще выше, если бы в стране не существовали жесткие ограничения относительно возраста игроков и если бы в открытом доступе не находились сайты, где наслаждаться страстями слот-автоматов можно без малейшего денежного риска. Не секрет, что для многих людей гораздо важнее не возможность выиграть реальные деньги, а просто покрутить барабаны, отвлечься от повседневной суеты, снять стресс.
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Итак, что же заставляет различных по своему настроению людей отправляться на такие площадки, как https://joycazino4.co/, где собраны демо-версии игр? Вполне понятно, что простые обыватели на таких ресурсах ищут возможности для организации приятного досуга. Здесь ни за что не нужно платить, а развлекаться можно столько времени, сколько имеется в собственном распоряжении. Профессиональные гемблеры обычно отправляются на такие сайты с целью ознакомиться с новинками рынка. Современные разработчики часто включают в свои продукты интересные элементы, которые способны вызвать сложности при знакомстве с ними в реальных залах. В Сети же можно спокойно и без денежного риска узнать обо всех приготовленных производителями сюрпризах, чтобы использовать это при последующих посещениях игровых клубов.
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