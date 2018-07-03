Бахтадзе: Мы установим в национальной экономике справедливые правила

03.07.2018 11:23 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в правительственной администрации обещал установить в национальной экономике справедливые правила.



По его словам, будет установлена экономическая модель, которая будет ориентирована на преодолении бедности.



«Как мы обещали грузинскому обществу, мы создадим в национальной экономике правила справедливой игры, мы создадим такую экономическую модель, которая будет ориентирована над преодолением главного вызова – это то, что преодолеет в Грузии раз и навсегда бедность.



«Нашей политической команде досталась в наследство экономическая модель, когда часто налоговый груз для малых предпринимателей были больше, чем для крупного бизнеса; встретила такая модель, где у мелких предпринимателей были значительные барьеры, чтобы они расширили свои услуги и рынок продукта. Кроме того, рынок налогового администрирования вынуждал малых предпринимателей находиться в теневой экономике. Наше главное послание - преодолеть бедность, единственный путь для этого - поощрение микро, малого и среднего бизнеса. Это единственный способ справиться с нашим экономическим вызовом.

С сегодняшнего дня в Грузии задействован уникальный налоговый режим, согласно которому, малым предпринимателям в 5 раз будет сокращен налога с оборота. Это очень масштабная реформа и касается почти 100% физических лиц предпринимателей. Мы говорим примерно о 120 тысячах физических лиц предпринимателей и стоящих за ними многих людей», - заявил Бахтадзе.















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