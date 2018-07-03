Грузия осуществляет экспорт электроэнергии в Азербайджан

03.07.2018 13:21 После аварии случившейся на Мингечевирской ГЭС в Азербайджане, из Грузии осуществляется экспорт электроэнергии в соседнюю республику.



По данным сайта Государственной электросистемы Грузии, подача электроэнергии в Азербайджан на данный момент составляет 64 мегаватт.



Авария на Мингечевирской ГЭС произошла вчера поздно ночью. В результате, электроэнергия была отключена в большей части страны. По предварительным данным, авария связана с высокой температурой и повышенным энергопотреблением. К этому времени, подача электроэнергии в Баку и регионы возобновлена.















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