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Грузию в июне посетили более 727 международных путешественников
03.07.2018 14:53
В июне месяце в Грузию осуществлено 727,385 визитов международных туристов, - об этом заявил глава Национальной администрации туристов Георгий Чоговадзе на проведенной сегодня пресс-конференции.
По его же словам, по количеству посещений лидируют Тбилиси и Аджария.
«В июне 2018 года состоялось 727,385 визитов международных путешественников. Рост сравнительно с аналогичным периодом прошлого года +13.8%. Количество визитов, осуществленных международными визитерами, составило 606,792, рост +14.2%. Количество туристических визитов составило 399,989, что больше на 68,550 сравнительно с июньским показателем 2017 года (рост +20.7%).
Более всего визитов со стороны международных визитеров осуществлено из России (+27.5%), Азербайджана (+10%), Армении (-5.5%) и Турции (+14.7%).
Позитивная тенденция сохранилась и в направлении стран ЕС, среди которых с точки зрения увеличения визитов международных визитеров выделялись: Нидерланды +73%, Чехия +72%, Германия +63.6%, Франция +44.3%, Польша +36.7%, Объединенное Королевство +32.5%, Италия +27.2% и др.
Особенный же рост в этом плане зафиксирован из следующих стран: Саудовская Аравия +955.5% , Кувейт +395.8%, Республика Корея +192.8%, Объединенные Арабские Эмираты +159.3% , Китай +92.3%, Беларусь +56.9%», - говорится в информации, распространенной Национальной администрацией туризма.
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