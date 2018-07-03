Россия пропускает грузовые автомобили в направлении «Казбеги» Россия в ограниченном режиме

03.07.2018 17:16 Уже шестой день КПП «Казбеги» работает с перебоями. Вместо 400-500 грузовиков пропускной пункт за сутки пропускает около 240 машин, — информацию распространяет Служба доходов министерства финансов Грузии.



По данным ведомства, причиной ограничения является лимит, установленный КПП Российской Федерации. По словам российских таможенников, приоритетом для них в туристический сезон является обслуживание туристов и их легковых автомобилей.



«Несмотря на предложение стороны об использовании схемы изменения направлений грузовых автомобилей в течение дня и ночи, что способствует параллельному беспрепятственному движению легковых автомобилей, а также полному использованию пропускных полос, что также ограничено российской стороной, российская сторона вновь пропускает грузовые автомобили лишь с использованием одной пропускной полосы (гейта), — говорится в информации Службы доходов.



По данным ведомства, у этому времени на границе стоят около 600 грузовиков.















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