|
|
Россия пропускает грузовые автомобили в направлении «Казбеги» Россия в ограниченном режиме
03.07.2018 17:16
Уже шестой день КПП «Казбеги» работает с перебоями. Вместо 400-500 грузовиков пропускной пункт за сутки пропускает около 240 машин, — информацию распространяет Служба доходов министерства финансов Грузии.
По данным ведомства, причиной ограничения является лимит, установленный КПП Российской Федерации. По словам российских таможенников, приоритетом для них в туристический сезон является обслуживание туристов и их легковых автомобилей.
«Несмотря на предложение стороны об использовании схемы изменения направлений грузовых автомобилей в течение дня и ночи, что способствует параллельному беспрепятственному движению легковых автомобилей, а также полному использованию пропускных полос, что также ограничено российской стороной, российская сторона вновь пропускает грузовые автомобили лишь с использованием одной пропускной полосы (гейта), — говорится в информации Службы доходов.
По данным ведомства, у этому времени на границе стоят около 600 грузовиков.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна