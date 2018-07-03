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Азербайджан, Грузия и Турция направили письмо генсеку ООН в связи с Южным газовым коридором и TANAP
03.07.2018 19:18
Постоянные представители Азербайджана, Грузии и Турции при ООН направили совместное письмо генсеку ООН в связи с запуском проектов Южный газовый коридор и TANAP.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в письме отмечается, что фундамент Южного газового коридора был заложен 20 сентября 2014 года.
В письме говорится, что в проект Южного газового коридора, который привлек более 40 млрд долларов инвестиций и является одним из самых крупных инфраструктурных проектов в мире, входят разработка газового месторождения "Шахдениз-2", Южно-кавказский трубопровод, проекты TANAP и TAP. Отмечается, что данный проект внесет вклад в энергетическую безопасность, доводится до сведения, что эта инициатива мирового масштаба реализуется за счет международного сотрудничества. Подчеркивается, что названный проект углубит сотрудничество в Европе и регионе не только в энергетической сфере, но в и других секторах.
В письме отмечается, что проект Южного газового коридора является одним из самых крупных проектов века, является синонимом будущего процветания региона, экономического и социального благоденствия, вносит вклад в диверсификацию глобальной энергетической потребности, чем служит глобальным усилиям по исполнению Целей устойчивого развития, миру и безопасности.
Согласно соответствующим статьям повестки 72-й сессии Генассамблеи ООН, письмо распространено как документ Генассамблеи ООН под номером A/72/890.
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