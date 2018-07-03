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Плательщики-«миллионеры» в Грузии


03.07.2018   22:35
В Грузии доходы более миллиарда фиксируются только у двух компаний, а более миллиона Лари - у более 7000 компаний. Более миллиона Лари в бюджет в виде налогов платят более 1000 компаний.

По данным электронной информационной системы налогового администрирования службы доходов, количество лиц, которые в 2016 году заплатили в бюджет налоги, превышающие 1 млн Лари, составляет 1104 плательщиков, а в 2017 году их количество выросло до 1190 плательщиков.

Количество лиц, у которых, по декларациям годового подоходного налога и налога на прибыль в 2016 году фиксируетса совместный доход более 1 млн лари, составляет 7180 плательщиков.

Совместный доход более чем в 1 млрд лари получили два плательщика.

Идентичность налогоплательщиков конфиденциальна и служба доходов эту информацию не разглашает. Однако известно, что, к примеру, доходы BGEO группы (нынешние Georgian Capital и BOG) превысили миллиард и в прошлом году составили 1.1 млрд лари.






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