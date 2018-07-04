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Грузия продолжает поставки электроэнергии в Азербайджан
04.07.2018 13:41
Грузия в связи с очередной аварией, происшедшей во второй половине дня вторника в энергосистеме Азербайджана, продолжает поставки электроэнергии для решения возникших проблем, связанных с энергоснабжением обесточенных городов и районов соседней страны.
Объем подачи электроэнергии из Грузии в Азербайджан на данный момент составляет 86 МВт, свидетельствуют оперативные данные на официальном сайте АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE).
Грузия возобновила экспорт электроэнергии в Азербайджан с минувшей ночи, когда возникла в этом потребность из-за аварии на Азербайджанской ТЭС, и продолжила ее поставки после второй аварии, когда Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электроэнергии.
По информации GSE, поставки электроэнергии из Грузии в Азербайджан осуществлялись в течение дня на уровне 55-90 МВт, и продолжаются в настоящее время.
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