Грузия продолжает поставки электроэнергии в Азербайджан

04.07.2018 13:41 Грузия в связи с очередной аварией, происшедшей во второй половине дня вторника в энергосистеме Азербайджана, продолжает поставки электроэнергии для решения возникших проблем, связанных с энергоснабжением обесточенных городов и районов соседней страны.



Объем подачи электроэнергии из Грузии в Азербайджан на данный момент составляет 86 МВт, свидетельствуют оперативные данные на официальном сайте АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE).



Грузия возобновила экспорт электроэнергии в Азербайджан с минувшей ночи, когда возникла в этом потребность из-за аварии на Азербайджанской ТЭС, и продолжила ее поставки после второй аварии, когда Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электроэнергии.



По информации GSE, поставки электроэнергии из Грузии в Азербайджан осуществлялись в течение дня на уровне 55-90 МВт, и продолжаются в настоящее время.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

