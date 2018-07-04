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Правительство Армении отказалось от Apple в пользу ноутбуков армянского производства
04.07.2018 21:34
Правительство Армении перешло к работе на компьютерной технике армянского производства. Ранее члены кабмина сидели за ноутбуками Apple, а теперь их заменил ArmTab.
"Как вы видите в залах заседаний правительства установлена компьютерная техника армянского производства. Развитие высоких технологий в Армении является приоритетом кабмина. Речь идет не только о программном обеспечении, но и конкретной продукции", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в среду, 4 июля.
Премьер выразил надежду, что подобные изменения коснутся и других госучреждений. В частности, он заявил, что парламенту будет предложено также перейти на компьютеры армянского производства.
"Необходимо оказать финансовую поддержку, чтобы в зале заседаний парламента также были установлены компьютеры армянского производства. Для нашей страны очень важно развитие внутреннего производства, и предпочтение надо отдавать армянской продукции и армянскому производителю. Это и приятно, и выгодно", - заявил премьер-министр Армении.
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