Отныне в двухэтажном поезде «Stadler» можно купить еду и прохладительные напитки

05.07.2018 13:20 С сегодняшнего дня в двухэтажном поезде «Stadler», который ездит на морские курорты, пассажиры смогут купить разную еду и прохладительные напитки.



Грузинская железная дорога уже разместила продукты питания и напитки в специальные аппараты в вагонах.



Компания Azkoyen является известным в мире брендом и лидером на рынке. Именно у нее Грузинская железная дорога приобрела вендинговые аппараты для продукции. Обновлять содержимое аппаратов будет компания «Джорджиан вендинг групп», победившая в тендере.



Информацию распространяет Грузинская железная дорога.















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