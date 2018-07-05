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Промышленным предприятиям в Грузии могут установить лимит расходования воды


05.07.2018   20:03
Промышленным предприятиям, возможно, установят лимит расходования воды. В генеральном плане землепользования Тбилиси сказано, что "целесообразно установить лимит расхода питьевой-хозяйственной воды для всех промышленных предприятий, и штрафные санкции за каждую единицу воды, израсходованной свыше лимита".

Согласно генплану, надо довести до минимума утечки, имеющие место на магистральных, распределяющих, и внутренних сетях. Учет ареала отчуждения систем водоснабжения и других, связанных с ними ограничений, является обязательным для всех уже запланированных, или планируемых строительств.

Что касается Тбилисского моря, в генеральном плане сказано, что оно представляет неотделимую часть системы водоснабжения столицы, и элемент стратегического значения. Таким образом, все развитие, которое происходит непосредственно вблизи от моря, или подразумевает возможное влияние на качество воды, или на операционные показатели водоснабжения, должны быть согласованы с учетом приоритетности охранных условий Тбилисского моря.

По мнению авторов генплана, следует содействовать переводу промышленных предприятий на циркуляционную и систему повторного использования воды, и в случае возможности устроить независимые технические водопроводы.

Кроме того в центральных и промежуточных структурных зонах города, когда строительство нового объекта связано с ухудшением условий водоснабжения других объектов, при выдаче разрешения должны учитываться соответствующие компенсационные механизмы.







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