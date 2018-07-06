Валютные резервы Грузии на 1 июля сократились до 3,005 млрд долларов - ЦБ

06.07.2018 22:50 Общий объем валютных резервов Грузии сократился до $3,005 миллиарда на 1 июля с $3,016 миллиарда на 1 июня текущего года, сообщил в пятницу Национальный банк.



В 2017 году валютные резервы страны выросли до $3,039 миллиарда с $2,757 миллиарда годом ранее.



С начала текущего года Нацбанк купил на валютном рынке $50 миллионов.



В прошлом году Нацбанк купил $129,75 миллиона на валютных аукционах и других интервенций не осуществлял.















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