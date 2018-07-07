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Бельгийские компании заинтересованы в работе в глубоководном порту Анаклиа


07.07.2018   13:35
Грузия высоко ценит поддержку Бельгии на международной арене, заявил в пятницу глава грузинского МИДа Давид Залкалиани на совместной пресс-конференции с бельгийским вице-премьером Дидье Рейндерсом.

Последний отметил важность активизации экономических связей между двумя странами и открытия прямых авиарейсов, что будет способствовать увеличению потока туристов. Он обратил внимание на прогресс Тбилиси в торгово-инвестиционном сотрудничестве.

"Бельгийские компании заинтересованы в работе в Грузии. Например, в глубоководном порту Анаклиа. Меня также впечатлили те реформы, которые активно проходятся в Грузии", отметил Д. Рейндерс.

Вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Д.Рейндерс прибыл в Грузию с официальным визитом 6 июля.






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