|
|
Бельгийские компании заинтересованы в работе в глубоководном порту Анаклиа
07.07.2018 13:35
Грузия высоко ценит поддержку Бельгии на международной арене, заявил в пятницу глава грузинского МИДа Давид Залкалиани на совместной пресс-конференции с бельгийским вице-премьером Дидье Рейндерсом.
Последний отметил важность активизации экономических связей между двумя странами и открытия прямых авиарейсов, что будет способствовать увеличению потока туристов. Он обратил внимание на прогресс Тбилиси в торгово-инвестиционном сотрудничестве.
"Бельгийские компании заинтересованы в работе в Грузии. Например, в глубоководном порту Анаклиа. Меня также впечатлили те реформы, которые активно проходятся в Грузии", отметил Д. Рейндерс.
Вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Д.Рейндерс прибыл в Грузию с официальным визитом 6 июля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна