Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми открылась новая эстакада


07.07.2018   16:33
Автомобильная эстакада на въезде в Батуми открылась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов и экономики Аджарии.

Полностью в эксплуатацию эстакада войдет в сентябре 2018 года.

К настоящему времени заасфальтирован участок протяженностью 915 метров. Также обустроены разделительные линии. Вдоль эстакады уже обустроили бордюры, установили опоры освещения и провели дренажную систему.

В ближайший период тротуары заасфальтируют, покрытие уложат на поверхность одной из стен эстакады. В рамках проекта также планируется строительство пяти вспомогательных дорог.


На открытии эстакады присутствовала министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, а также члены правительства Аджарии и парламента Грузии. Фото: пресс-служба Минэкономики Аджарии

Общая протяженность эстакады составляет 800 метров. Ее ширина – 8,5 метров. Из бюджета Аджарии на реализацию проекта выделили около 12,3 миллиона лари (более 5 миллионов долларов). По заказу Минэкономики Аджарии реализацией проекта занимается компания «Кавказус роуд проджект».

Эстакада Батуми поможет разгрузить движение на въезде в город и повысит грузооборот. Это, в свою очередь, послужит быстрому экономическому развитию региона, отмечают в правительстве Аджарии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна