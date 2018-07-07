В Батуми открылась новая эстакада

07.07.2018 16:33 Автомобильная эстакада на въезде в Батуми открылась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов и экономики Аджарии.



Полностью в эксплуатацию эстакада войдет в сентябре 2018 года.



К настоящему времени заасфальтирован участок протяженностью 915 метров. Также обустроены разделительные линии. Вдоль эстакады уже обустроили бордюры, установили опоры освещения и провели дренажную систему.



В ближайший период тротуары заасфальтируют, покрытие уложат на поверхность одной из стен эстакады. В рамках проекта также планируется строительство пяти вспомогательных дорог.





На открытии эстакады присутствовала министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, а также члены правительства Аджарии и парламента Грузии. Фото: пресс-служба Минэкономики Аджарии



Общая протяженность эстакады составляет 800 метров. Ее ширина – 8,5 метров. Из бюджета Аджарии на реализацию проекта выделили около 12,3 миллиона лари (более 5 миллионов долларов). По заказу Минэкономики Аджарии реализацией проекта занимается компания «Кавказус роуд проджект».



Эстакада Батуми поможет разгрузить движение на въезде в город и повысит грузооборот. Это, в свою очередь, послужит быстрому экономическому развитию региона, отмечают в правительстве Аджарии.















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