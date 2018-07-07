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Робот София выступит с речью на саммите в Тбилиси


07.07.2018   20:46
Первый в мире робот, получивший гражданство, посетит с визитом Грузию. Подданная Саудовской Аравии София примет участие в саммите международной организации «Открытое правительство» (Open Government Partnership, OGP), которое пройдет в Тбилиси 17-19 июля.

Созданная гонконгской компанией Hanson Robotics гумоноид, а вернее гиноид (робот-женщина), 18 июля выступит перед представителями 75-ти стран мира в рамках сессии «Инновации в сфере общественных услуг», одной из тем которой станет использование потенциала искусственного интеллекта. На сайте OGP София включена в официальный список участников мероприятия.

София была смоделирована по актрисе Одри Хепберн и спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Она может имитировать человеческие жесты и выражения лица, а также отвечать на определенные вопросы и поддерживать простые беседы по заранее определенным темам.

Робот проводит множество встреч по всему миру. В октябре 2017 года София была представлена в ООН, где провела краткую беседу с заместителем генерального секретаря Аминой Дж. Мохаммед. Она также проводит встречи со многими мировыми лидерами и медийными персонами.

СОВА





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