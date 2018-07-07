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В Поти пройдет фестиваль кефали
07.07.2018 22:06
Фестиваль кефали учредят на черноморском побережье Грузии – впервые Kefal Fest пройдет в портовом городе Поти 12 августа.
Цель инициативы — превратить Поти в новое, привлекательное и интересное направление на туристической карте страны, а также содействие развитию приморского города.
Фестиваль объединит множество мероприятий: мастер-классы по приготовлению различных блюд из кефали, соревнования по спортивной рыбалке и водным лыжам, марафон, велогонки, пляжные игры, дегустация блюд мегрельской кухни, праздничный концерт и другие фестивальные активности.
Они будут проходить одновременно на трех площадках — в Центральном потийском парке, на Золотом озере и побережье курортного местечка Малтаква.
Главным событием Kefal Fest станет масштабная игра «Арго». Участники приключенческо-познавательной квеста по мотивам легенды об аргонавтах будут искать в парке Поти золотое руно, а также другие сокровища и артефакты.
В программу фестиваля войдут различные ярмарки, фотовыставки, выставки-продажи вина, сыра и меда, рисование на пленэре и разные экскурсии.
Организаторами фестиваля в Поти стала туристическая компания «Лината» и ивент-компания «Браво». Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Поти, Клуба рыбаков «Фазис», а также Национальной спортивной федерации по водным лыжам и вейкбордингу.
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