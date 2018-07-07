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В Грузии предпринимателям рассказывают о льготном налоговом режиме для малого бизнеса


07.07.2018   22:35
Сотрудники Службы доходов Министерства финансов знакомят предпринимателей с новыми положениями налогового законодательства Грузии.

С 1 июля 2018 года в Грузии начал действовать льготный налоговый режим для малого бизнеса. Теперь налог с оборота для предпринимателей малого бизнеса составляет один процент вместо пяти.
По данным Службы доходов, налоговые изменения коснулись около 120 тысяч предпринимателей.

Офицеры районных налоговых посещают объекты малого бизнеса как в Тбилиси, так и в регионах. На местах они рассказывают предпринимателям о налоговых льготах, а также обновленном статусе малого бизнеса.

С 1 июля статус малого бизнеса в Грузии присуждается физическим лицам, доход которых за календарный год составляет до 500 тысяч лари (около 204 тысяч долларов), а не 100 тысяч (около 41 тысячи долларов), как раньше. При этом, если доход увеличится, лицо сохранит статус малого бизнеса в течение двух последующих лет.






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