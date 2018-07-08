ЕС и партнеры запускают новый проект энергоэффективности в Грузии

08.07.2018 20:51 Фонд Северной экологической финансовой корпорации (NEFKO) и Министерство финансов Грузии подписали сегодня соглашения о займах и грантах в рамках инициативы Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (E5P). Данные соглашения призваны профинансировать меры по энергоэффективности, а также внедрить принципы использования возобновляемых и альтернативных источников энергии на государственных объектах в Грузии. Общий бюджет инвестиций данного проекта составляет 5,14 млн. евро, которые обеспечиваются благодаря совместному финансированию NEFCO, Фонда E5P (крупнейшим донором которого выступает ЕС), а также Министерства иностранных дел Дании. Проект поможет Грузии выполнить часть из ее обязательств, взятых на себя страной в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, включая и в осуществлении реформ в энергетическом секторе.



Всего в проект было включено 25 государственных объектов общественной инфраструктуры различного характера, таких как школы, детские сады и муниципальные здания администраций, расположенные в трех различных климатических зонах Грузии. Запланированные меры по повышению энергоэффективности должны дать возможность экономить ежегодно приблизительно 200 тыс. евро из государственного бюджета страны, а также помочь в сокращении ежегодных выбросов СО2 в размере около 1300 тонн. Помимо этого, до 10 тыс. людей, а в основном это дети, учителя и государственные служащие, смогут выиграть от изменений в лучшую сторону условий работы и учебы.



"Мы благодарны за то, что наши партнеры поддерживают европейские устремления Грузии, а также серьезно вкладываются в развитие сферы энергоэффективности в Грузии. И мы верим в то, что данный проект позволит продвинуть такую важную инициативу, как энергоэффективность общественных зданий по всей Грузии", – отметил Министр финансов Грузии Николоз Гагуа.



"Мы рады поддержке через данный проект грантов E5P, где ЕС выступает крупнейшим донором. Нашей целью видится предоставление гражданам возможности пользоваться преимуществами энергоэффективных помещений. А это, в свою очередь требует от законодателей полного понимания того, зачем и как необходимо реализовывать подобные проекты. В следующем году мы запустим постепенное продолжение расширения начинаний данного крупного пакета помощи Грузии в поддержку широкомасштабной энергоэффективной реконструкции фонда объектов общественной инфраструктуры", – подчеркнул Глава Представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман.



Меры энергоэффективности включают в себя усовершенствование крыш, стен и трубопровода, установку новых вентиляционных систем, установку и замену бойлеров, теплосетей, терморегулирующих клапанов и других систем автоматического контроля, а также установку LED-светильников, внешних систем освещения и систем, работающих на солнечной энергии.



***



Инициатива Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (E5P), являясь частью инициативы EU4Energy, представляет собой фонд с многочисленными донорами, из которых крупнейшим является Европейский Союз. Основной целевой сферой деятельности фонда являются инвестиции в меры по повышению энергоэффективности муниципальной инфраструктуры в регионе Восточного партнерства.



NEFCO – это международный финансовый институт, учрежденный в 1990 году пятью северными странами, – Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией, – с конкретной целью: продвижение экологических инвестиций и устойчивого развития.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

