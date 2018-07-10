Упрощаются процедуры импорта грузинского вина в Японию

10.07.2018 12:15 Процедуры экспорт грузинского вина в Японию будут упрощены.



По информации Национального агентства вина, к перечню четырех регистрированных в Японии лабораторий добавились четыре грузинские лаборатории, что значительно упростит процедуры экспорта грузинского вина в Японию.



До этого на японской таможне проходила дополнительная лабораторная проверка и сертификация вина из Грузии, что было связано с дополнительными расходами и процедурными трудностями для компаний-импортеров вина. По данным Национального агентства вина, это отражалось и на стоимости грузинского вина.















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