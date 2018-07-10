Поти встретил морской сезон с неотлаженной инфраструктурой

10.07.2018 13:14 Поти и в текущем году встретил морской сезон с неотлаженной инфраструктурой. На обновленной полосе Малтаквы, где на работы первого этапа было потрачено более чем 4 миллионов лари, все еще не созданы элементарные условия для отдыхающих, душевые не работают, в туалетах антисанитария. Но в отличие от других набережных здесь больше народа, поскольку по утверждению местных, в Малтакве морская вода чище.



"У Поти самая длинная набережная, причем песочная, о чем мечтают многие страны. Как мне известно, все еще идет строительство, и потрачено довольно много. Пока на деле затраты не видны. Необходимы работы по очистке, хорошо бы разместить туалеты на нескольких локациях, и был не только центральный. А также спасательное пространство, люди на море плавают в разных местах. Было бы хорошо, если бы наряду с транспортной дорогой до набережной, была устроена пешеходная. Я имею в виду дорогу параллельно пляжу. Это очень перспективное место, и надеюсь, что расходы отразятся должным образом"- говорит житель Поти, студент Георгий Дундуа.



В мэрии Поти заявляют, что сейчас на берегу Малтаквы идут работы второго этапа, и объект не передан муниципалитету, соответственно они не несут ответственность за неисправность санитарных точек.



К информации, по работам второго этапа на береговой линии Малтаквы длина бульвара увеличится на 800 метров. Будут устроены подземные коммуникации, скверы, установлено внешнее освещение. После завершения работ у Поти будет 7 километровая благоустроенная береговая полоса. Стоимость проекта составляет 18 500 000 лари, и финансируется из фонда проектов, которые должны быть осуществлены в регионах.



В ожидании курортной зоны для отдыха наряду с неотлаженной инфраструктурой местные говорят об экологических проблемах. По словам отдельных людей, после контакта с морской водой на теле появляются отеки или сыпь.



"Я и мой супруг гуляли на берегу острова, не купались, супруг просто сунул руку в море, и через несколько минут у него опухла рука, потом он провел рукой по лицу, и у него опухли губы. Такого раньше никогда с ним не было"- заявила Софья Нозадзе.



В Центре лабораторных исследований отрицают факт загрязнения моря. Директор центра Гия Рухадзе заявил "IPress", что морскую воду два раза проверяли с июня, и все бактериологические показатели в норме.



"Есть люди, у которых появляется аллергия даже во время контакта с холодной водой, краснеют, начинается чесаться. Это аллергическое, а не микробное явление. Если зафиксировано что-то подозрительное, никто не опередит нас сказать об этом, поскольку мы врачи, и защита населения наше прямое обязательство. Уже дважды брали пробы морской воды из четырех разных контрольных точек, как на микробиологические, так и химические показатели, и результаты удовлетворительные, все показатели находятся в пределах нормы"- заявил директор Центра лабораторного исследования Гия Рухадзе.

















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