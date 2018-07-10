Cуд удовлетворил требование о приостановке эксплуатации здания «Леогранд»

10.07.2018 20:10 Батумский городской суд удовлетворил иск Службы по управлению чрезвычайными ситуациями о приостановке эксплуатации здания гостиницы «Леогранд».



Адвокат гостиницы заявляет, что они обжалуют данное решение в апелляционном суде.



Сегодня руководство «Леогранда» провело в здании пресс-тур для журналистов. По заявлению представителей гостиницы, 80 процентов работ по пожарной безопасности здания завершены.



«Здание абсолютно безопасно, и я не могу понять, что стало причиной для заключения Служба по чрезвычайным ситуациям», — заявил менеджер «Леогранда» Альпер Пинар.



Сегодня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями обратилась в суд за получением постановления на приостановку эксплуатации здания гостиницы и казино «Велмонд» (бывшая «Леогранд») в целях обеспечения безопасности граждан. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями считает недопустимым ввод в эксплуатацию здания гостиницы и казино «Велмонд» до удовлетворения требований пожарной безопасности.















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