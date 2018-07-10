С 1 октября передвижение такси без разрешительных документов будет запрещено

10.07.2018 21:28 Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе и заместитель мэра Майя Битадзе встретились с представителями компаний такси, и неправительственных организаций, работающих по транспортным вопросам.



На встрече обсудили получение разрешения на развозку граждан на легковой автомашине- такси, и связанные с ним процедуры. Также говорили о нормах, которые водителям придется удовлетворить в рамках сервиса услуги такси на первом и втором этапе.



В частности, по заявлению Майи Битадзе, на первом этапе для водителей будет обязательным получение разрешения регистрации, и размещение на машине желтого знака такси. Для получения разрешения физическое лицо должно заполнить заявление в электронной форме.



"Стоимость разрешения после того, как ее утвердит городское собрание, составит 50 лари для гибридных автомашин, 100 лари для обычных, а для электронных автомашин будет бесплатным. Желающие получить разрешение должны зарегистрироваться на электронном портале, который очень скоро будет доступен. После принятия решения у них будет двухмесячный предварительный срок, чтобы получить соответствующее разрешение. А после его получения, разрешение, где будет нанесена информация о них, следует постоянно иметь при себе. А также будет обязательным размещение на крыше машины желтого светящегося знака такси. В ином случае услуга будет считаться неразрешенной деятельностью"- заявила Майя Битадзе.



На втором этапе регулирования такси будут установлены определенные требования. В частности, на первом же этапе регистрации водителей уведомят, соответствуют ли их автомашины требованиям 2019 года.



"Ко второму этапу мы уже определили минимальные требования, которые в сентябре-октябре еще будут усовершенствованы, и дополнительно обнародуем. Ко второму этапу разговор будет о едином визуальном виде машины, цвете, что вступит в силу с 2019 года. А также будут определенные требования к автомобилям с правым рулем, и к автомашинам по количеству их дверей"- отметила заместитель мэра.



Документ перешлют городскому собранию на рассмотрение на будущей неделе. Портал, созданный для получения разрешения, заработает после того, как городское собрание примет соответствующее решение. А водителям для получения услуги дадут срок от полутора до двух месяцев.



Помимо электронного портала услугу, связанную с регистрацией, гражданам окажут сотрудники, специально выделенные в городских администрациях. С 1 октября 2018 года услуга перевозки на такси без соответствующего на то разрешения вызовет ответственность, установленную законодательством Грузии.

















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