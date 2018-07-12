Георгий Кобулия: Я готов принести в страну свой 18-летний опыт

12.07.2018 13:19 В экономике очень большое внимание будет уделено развитию села и района, здесь уровень бедности гораздо выше - заявил на сегодняшнем брифинге кандидат в министры экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия. По его словам, в аграрном и смежном секторах планируется привлечь серьезные инвестиции. В то же время он отметил, что большое внимание будет уделено поддержке среднего и малого бизнеса.



"Наша философия экономического развития основана не только на экономическом росте, а на равном распределении доходов экономики в населении. Мы считаем, что такой подход является единственным, и даст нам возможность повысить благосостояние населения Грузии. В связи с этим большое внимание в экономике будет уделено развитию села и района. Мы знаем, что сегодня уровень бедности гораздо выше в районах и селах. Мы планируем привлечь серьезные инвестиции в агарном и смежном секторах. А также планируем серьезные мероприятия для поддержки среднего и малого бизнеса. В то же время большое внимание будет уделено частной индустриализации и развитию экономики, основанной на технологиях. Мы и здесь планируем привлечь инвесторов. Разумеется, обе программы связаны с развитием районов. Кроме того, мы обязательно должны уделить внимание укреплению дисциплины исполнения. Для этого мы запланируем серьезные инструменты, которые дадут нам возможность выполнить то, что мы запланируем"- заявил Георгий Кобулия.



Кандидат в министры говорил о собственном опыте и отметил, что он работал 18 лет в международной консультативной компании, и его опыт пригодится Грузии.



"В течение последних 18 лет я работал в одной из ведущих международных консультативных компаний, оказывающей услугу ведущим мировым компаниям. Я лично консультировал международные компаний-лидеры в разрешении сложнейших проблем. Я считаю, что этот опыт, который я приобрел в течение 18 лет, может пригодится Грузии, и я готов принести этот опыт в страну"- заявил Георгий Кобулия.

















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