Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Кобулия: Я готов принести в страну свой 18-летний опыт


12.07.2018   13:19
В экономике очень большое внимание будет уделено развитию села и района, здесь уровень бедности гораздо выше - заявил на сегодняшнем брифинге кандидат в министры экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия. По его словам, в аграрном и смежном секторах планируется привлечь серьезные инвестиции. В то же время он отметил, что большое внимание будет уделено поддержке среднего и малого бизнеса.

"Наша философия экономического развития основана не только на экономическом росте, а на равном распределении доходов экономики в населении. Мы считаем, что такой подход является единственным, и даст нам возможность повысить благосостояние населения Грузии. В связи с этим большое внимание в экономике будет уделено развитию села и района. Мы знаем, что сегодня уровень бедности гораздо выше в районах и селах. Мы планируем привлечь серьезные инвестиции в агарном и смежном секторах. А также планируем серьезные мероприятия для поддержки среднего и малого бизнеса. В то же время большое внимание будет уделено частной индустриализации и развитию экономики, основанной на технологиях. Мы и здесь планируем привлечь инвесторов. Разумеется, обе программы связаны с развитием районов. Кроме того, мы обязательно должны уделить внимание укреплению дисциплины исполнения. Для этого мы запланируем серьезные инструменты, которые дадут нам возможность выполнить то, что мы запланируем"- заявил Георгий Кобулия.

Кандидат в министры говорил о собственном опыте и отметил, что он работал 18 лет в международной консультативной компании, и его опыт пригодится Грузии.

"В течение последних 18 лет я работал в одной из ведущих международных консультативных компаний, оказывающей услугу ведущим мировым компаниям. Я лично консультировал международные компаний-лидеры в разрешении сложнейших проблем. Я считаю, что этот опыт, который я приобрел в течение 18 лет, может пригодится Грузии, и я готов принести этот опыт в страну"- заявил Георгий Кобулия.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна