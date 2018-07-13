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Системным препятствием являются человеческие ресурсы, образование населения и навыки - Кобулия


13.07.2018   14:45
Человеческие ресурсы, качество образование и профессиональные навыки являются для Грузии системными тормозящими факторами, которым необходимо уделить пристальное внимание для решения существующих экономических проблем», — заявил кандидат на пост министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия.

Он также отметил, что необходимо приложить большие усилия для интеграции с экспортными рынками.

«Грузия как страна не сможет существовать только за счет внутреннего рынка, все проекты, все инвестиции, за исключением малого и среднего бизнеса, да и большая часть среднего бизнеса, будут ориентированы в основном на экспорт, поэтому важна интеграция с экспортными рынками. В этом направлении шаги уже сделаны, но еще многое предстоит сделать», — сказал кандидат на пост министра.

К системным сдерживающим факторам Кобулия также отнес недостаточно развитую инфраструктуру и усовершенствование законодательной базы.

Кроме того, как отметил Кобулия, необходимо усилить дисциплину исполнения запланированных инициатив.

На совместном заседании парламентских комитетов Кобулия назвал четыре основные проблемы экономики: неудовлетворительные темпы развития среднего и малого бизнеса; ускорение индустриализации и повышение качества производства; развитие регионов; использование возможностей логистического хаба.






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