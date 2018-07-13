Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минэнерго США призвало Европу увеличить закупки американского газа


13.07.2018   18:22
Министр энергетики США Рик Перри призвал европейские страны в четверг увеличить импорт американского сжиженного природного газа в качестве альтернативы строительству новых трубопроводов из России. Когда президент Дональд Трамп выступил на саммите НАТО против строительства газопровода «Северный поток-2», он обвинил Германию в том, что она променяла себя и своих союзников на российское влияние.

Когда Перри встретился с официальными лицами Европейского союза, он занял менее геополитическую позицию, сосредоточившись вместо этого на экономических и технологических преимуществах трансатлантической торговли. «США не поддерживают такие трубопроводы, как «Северный поток-2» или «Турецкий поток», которые будут только увеличивать зависимость от одного источника поставок», – сказал Перри журналистам.

​Проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вызывают опасения у США и ряда других стран, поскольку свяжут российские газовые месторождения с центральным европейским рынком, минуя соседние страны, такие как Украина. Это, в глазах противников, позволит Кремлю запугивать свои прежних сателлитов на востоке, в то время как западные союзники еще больше будут привязаны к российским поставкам энергии.

Трамп, который никогда не упускает шанс обвинить Германию Ангелы Меркель «в злоупотреблении американской щедростью», сказал НАТО, что «Северный поток-2» сделает Берлин «пленником» интересов России. Перри, рассмотрев это дело на первом заседании Энергетического совета ЕС-США, сосредоточился в большей степени на экономическом потенциале получения большего количества партий американского сжиженного природного газа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Макроэкономической стабильности Грузии ничего не угрожает - кандидат в министры финансов
В январе-мае 2018 года грузинские банки выдали кредитов на сумму 22, 9 млрд. лари
Причины неприкосновенности игорного бизнеса – покровители и бюджетные поступления
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд над ингушским оппозиционером Хазбиевым отложили до конца августа
Пашинян: Для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
«Грузинская мечта» назовет кандидата в президенты в конце лета
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна