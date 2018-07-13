Минэнерго США призвало Европу увеличить закупки американского газа

13.07.2018 18:22 Министр энергетики США Рик Перри призвал европейские страны в четверг увеличить импорт американского сжиженного природного газа в качестве альтернативы строительству новых трубопроводов из России. Когда президент Дональд Трамп выступил на саммите НАТО против строительства газопровода «Северный поток-2», он обвинил Германию в том, что она променяла себя и своих союзников на российское влияние.



Когда Перри встретился с официальными лицами Европейского союза, он занял менее геополитическую позицию, сосредоточившись вместо этого на экономических и технологических преимуществах трансатлантической торговли. «США не поддерживают такие трубопроводы, как «Северный поток-2» или «Турецкий поток», которые будут только увеличивать зависимость от одного источника поставок», – сказал Перри журналистам.



​Проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вызывают опасения у США и ряда других стран, поскольку свяжут российские газовые месторождения с центральным европейским рынком, минуя соседние страны, такие как Украина. Это, в глазах противников, позволит Кремлю запугивать свои прежних сателлитов на востоке, в то время как западные союзники еще больше будут привязаны к российским поставкам энергии.



Трамп, который никогда не упускает шанс обвинить Германию Ангелы Меркель «в злоупотреблении американской щедростью», сказал НАТО, что «Северный поток-2» сделает Берлин «пленником» интересов России. Перри, рассмотрев это дело на первом заседании Энергетического совета ЕС-США, сосредоточился в большей степени на экономическом потенциале получения большего количества партий американского сжиженного природного газа.















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