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ЕС и США планируют увеличить торговлю сжиженным газом
13.07.2018 19:33
ЕС и США готовы увеличить торговлю сжиженным природным газом. По словам вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Мароша Шефчовича, параллельно переговорам с США по газу, Евросоюз должен завершить формирование соответствующей инфраструктуры.
«Мы готовы увеличить торговлю в сегменте сжиженного природного газа», — сказал Шефчович на пресс-конференции.
Правительство США критикует новый проект между ЕС и Россией по природному газу «Северный поток 2», и заявляет, что его реализация увеличит зависимость ЕС от России.
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