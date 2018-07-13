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ЕС и США планируют увеличить торговлю сжиженным газом


13.07.2018   19:33
ЕС и США готовы увеличить торговлю сжиженным природным газом. По словам вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Мароша Шефчовича, параллельно переговорам с США по газу, Евросоюз должен завершить формирование соответствующей инфраструктуры.

«Мы готовы увеличить торговлю в сегменте сжиженного природного газа», — сказал Шефчович на пресс-конференции.

Правительство США критикует новый проект между ЕС и Россией по природному газу «Северный поток 2», и заявляет, что его реализация увеличит зависимость ЕС от России.






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