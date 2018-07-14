ESCO: Потребление в электроэнергии в Грузии увеличилось на 8%

14.07.2018 11:55 Согласно данным оператора энергетического рынка Грузии ESCO потребление в электроэнергии в Грузии в январе-феврале составило 6 миллиардов 739.9 миллионов кВт⋅ч.



По данным ESCO этот показатель на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 млрд. 254,5 миллиона кВт⋅ч). Что касается оккупированной Абхазии, то в первой половине 2018 года этот регион потреблял около 21 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии, что примерно на 7% превышает данные за январь-июнь 2017 года (миллиард 96,7 миллиона кВт⋅ч).



Оккупированный Абхазский регион снабжается электроэнергией, вырабатываемой «ИгнуриГЭС».















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