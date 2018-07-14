|
|
ESCO: Потребление в электроэнергии в Грузии увеличилось на 8%
14.07.2018 11:55
Согласно данным оператора энергетического рынка Грузии ESCO потребление в электроэнергии в Грузии в январе-феврале составило 6 миллиардов 739.9 миллионов кВт⋅ч.
По данным ESCO этот показатель на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 млрд. 254,5 миллиона кВт⋅ч). Что касается оккупированной Абхазии, то в первой половине 2018 года этот регион потреблял около 21 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии, что примерно на 7% превышает данные за январь-июнь 2017 года (миллиард 96,7 миллиона кВт⋅ч).
Оккупированный Абхазский регион снабжается электроэнергией, вырабатываемой «ИгнуриГЭС».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна