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ESCO: Потребление в электроэнергии в Грузии увеличилось на 8%


14.07.2018   11:55
Согласно данным оператора энергетического рынка Грузии ESCO потребление в электроэнергии в Грузии в январе-феврале составило 6 миллиардов 739.9 миллионов кВт⋅ч.

По данным ESCO этот показатель на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 млрд. 254,5 миллиона кВт⋅ч). Что касается оккупированной Абхазии, то в первой половине 2018 года этот регион потреблял около 21 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии, что примерно на 7% превышает данные за январь-июнь 2017 года (миллиард 96,7 миллиона кВт⋅ч).

Оккупированный Абхазский регион снабжается электроэнергией, вырабатываемой «ИгнуриГЭС».






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