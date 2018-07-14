Азиатский банк развития поможет развивать туристические регионы Грузии

14.07.2018 14:56 Правительство Грузии совместно с Азиатским банком развития (АБР) планирует разработать план развития трех туристически привлекательных регионов страны – Кахетии, Самегрело и Сванетии. Об этом заявила кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили в парламенте.



На данный момент у Грузии временное правительство. Голосование по вопросу выражения вотума доверия правительству и его программе состоится в парламенте Грузии сегодня. Накануне кандидаты в министры выступили перед депутатами, рассказав о планах на будущее.



«Вместе с АБР и при их поддержке у нас есть очень интересный проект. В нем выделено три кластера. Первый — в Кахетии, Телави-Ахмета; второй – в Самегрело, Зугдиди-Мартвили; и третий — Зугдиди-Местия-Ушгули. В этих кластерах планируется проведение исследований и планирование необходимой инфраструктуры», — сказала Цкитишвили.



Она также добавила, что план развития Казбеги в регионе Мцхета-Мтианети власти Грузии планируют создать вместе немецким банком развития (KfW) и при помощи ЕС.



Грузия является членом Азиатского банка развития с 2007 года. При финансовой поддержке АБР в стране осуществляются проекты в частном и в государственном секторах. В государственном секторе в основном финансируются инфраструктурные проекты: ремонт и строительство дорог, энергетических и водопроводных систем, а также множество муниципальных проектов.



На сегодняшний день общий объем выделенных АБР денег Грузии составил примерно 2,4 миллиарда долларов.















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