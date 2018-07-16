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«Индустриальная группа Грузии» готова передать компанию «Грузуголь» государству безвозмездно


16.07.2018   19:09
«Индустриальная группа Грузии» готова передать компанию «Грузуголь» государству безвозмездно
«Индустриальная группа Грузии» готова передать компанию «Грузуголь» государству безвозмездно, несмотря на значительные расходы за последние 12 лет, — информацию об этом распространяет «Индустриальная группа Грузии».

В заявлении компании говорится, что исходя из специфики ткибульских шахт, в компании «Грузуголь» не смогли найти такое инженерное решение, которое сделает добычу угля полностью безопасной.

«Как уже известно обществу, сегодня 04:50 в шахте имени Миндели в Ткибули произошел трагический случай, в результате которого погибли четыре шахтера, шесть пострадали.

«Индустриальная группа Грузии» выражает глубокие сожаления в связи с произошедшим несчастным случаем и приносит соболезнования сотрудником компании «Грузуголь» и членам семей погибших шахтеров.

Несмотря на то, что «Индустриальная группа Грузии» с 2006 года вложила инвестицию в размере десятков миллионов в «Грузуголь», восстановился полностью производственный процесс, полностью сменилась существующая инфраструктура, были трудоустроены 1400 шахтеров, а также в последние годы компания делает все для улучшения систем безопасности, к сожалению, исходя из специфики ткибульских шахт, в компании «Грузуголь» не смогли найти такое инженерное решение, которое сделает добычу угля полностью безопасной.

Исходя из этого, «Индустриальная группа Грузии» выражает готовность, несмотря на значительные расходы в течение последних 12 лет, безвозмездно передать «Грузуголь» государству», — говорится в заявлении «Индустриальная группы Грузии».






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