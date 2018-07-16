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В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group
16.07.2018 22:08
В Грузии начинает оперировать признанная в мире компания по производству яхт Azimut Benetti Group.
По сообщению информационного агентства kvira.ge, специалисты считают, что вход компании такого ранга в страну является значительным успехом, поскольку за этим соглашением цепной реакцией последуют многие другие блага для экономики страны, первым делом в виде визитеров и туристов с высокой покупательной способностью.
Со ссылкой на местного руководителя компании Георгия Чикваидзе агентство пишет, что решение является беспрецедентным, и ему предшествовала шестилетняя напряженная работа.
31 июля в Тбилиси состоится грандиозная презентация вместе с руководством компании.
Компания Azimut Benetti является итальянским брэндом. Ее владелец Паоло Виттель, а сегодня ею управляет его дочь, Джованна Виттель.
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