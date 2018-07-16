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В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group


16.07.2018   22:08
В Грузии начинает оперировать признанная в мире компания по производству яхт Azimut Benetti Group.

По сообщению информационного агентства kvira.ge, специалисты считают, что вход компании такого ранга в страну является значительным успехом, поскольку за этим соглашением цепной реакцией последуют многие другие блага для экономики страны, первым делом в виде визитеров и туристов с высокой покупательной способностью.

Со ссылкой на местного руководителя компании Георгия Чикваидзе агентство пишет, что решение является беспрецедентным, и ему предшествовала шестилетняя напряженная работа.

31 июля в Тбилиси состоится грандиозная презентация вместе с руководством компании.

Компания Azimut Benetti является итальянским брэндом. Ее владелец Паоло Виттель, а сегодня ею управляет его дочь, Джованна Виттель.







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