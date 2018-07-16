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ГЖД назначила еще один дополнительный поезд из Тбилиси в Батуми
16.07.2018 22:24
В разгар летнего сезона «Грузинская железная дорога» решила назначить новые дополнительные рейсы из Тбилиси в направление Батуми.
С 19 июля по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ежедневно будут выполняться пять рейсов, из них один — пассажирский состав из восьми вагонов типа Stadler. На остальных рейсах будут ездить стандартные двухэтажные пассажирские поезда Stadler и один электропоезд.
«Дорогие пассажиры, также просим учесть, что переход на новый график вызвал незначительные изменения в существующем расписание, согласно которому, двухэтажный поезд типа GRS (Stadler) вместо 07:30 будет выезжать из Батуми в 08:15», — отмечено в сообщении.
Билеты на дополнительные рейсы уже поступили в продажу. Приобрести их можно в кассах ГЖД, так и в аппаратах быстрого зачисления и на странице http://railway.ge/.
В ГЖД также отмечают, что небольшие изменения коснулись и других направлений. Увидеть полное расписание можно на официальной странице www.railway.ge.
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