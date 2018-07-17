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Зоидзе: Несоблюдение мер безопасности должно обходится компаниям гораздо дороже, чем соблюдение


17.07.2018   12:19
Я надеюсь, что хроника смерти закончится объявлением о закрытии шахты», — об этом член парламентского большинства Акакий Зоидзе заявил в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

«Это правильное решение о том, что работы будут приостановлены до конца расследования. Эти шахты не должны открываться, пока не будут приняты нормы безопасности чтобы, довести до высоких стандартов и свести к минимуму вероятность несчастных случаев», — заявил Зоидзе.

На вопрос Маки Цинцадзе — кто проверяет компанию, выполнила ли она рекомендации, изданные министерством и где есть проблема, Акакий Зоидзе отметил, что основным компонентом является, чтобы сама компания соблюдала нормы безопасности.

«Выход состоит в том, чтобы судебная практика осуществила превенцию и несоблюдение мер безопасности обошлись компаниям гораздо дороже, чем соблюдение. Никакой мониторинг не справиться, если компания приносит доход. Она может не соблюдать нормы безопасности труда, а затем платить штрафы или других санкций», — заявил Акакий Зоидзе.






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