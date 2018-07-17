Леквинадзе: Модернизация ткибульской шахты, не исключено, превышает возможности компании

17.07.2018 18:36 Модернизация шахты в Ткибули связана со значительными инвестициями и, возможно, превышает возможности компании-собственника шахты, сказал по бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе.



По его словам, компания «Индустриальная группа Грузии» не получает прибыли со дня начала оперирования объектом.



«Случившееся является очень печальным фактом. Любой процесс, который опасен для жизни человека, нуждается в улучшении. Для компании, которая управляет этим объектом, шахта является своего рода социальным проектом, так как со дня оперирования ею компания получает убытки, а не прибыль. Приостановка деятельности — оптимальное решение. Существующая инфраструктура настолько устарела, что опасна для человека. Модернизация данного объекта связана со значительными инвестициями, которые могут превысить возможности компании. Именно с этим связано желание компании передать объект государству. Однако, такая передача тоже имеет свои процедуры. Определенные затраты необходимы для консервации. Поэтому важны консультации о том, каковы будут издержки в случае продолжения оперирования или закрытия шахты», — сказал Ираклий Леквинадзе.



Утром 16 июля в шахте Миндели произошла трагедия. Погибли 4 человека, пострадали 6. Как заявляют в МВД, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванной, предположительно, взрывом метана. Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.



Шахта в Ткибули принадлежит компании «Грузуголь», входящую в «Индустриальную группу Грузии». Трагедия там случилась и 5 апреля этого года. Тогда погибли 6 человек.



В связис очередной трагедией на шахте премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что принято решение о закрытии шахты. Она не возобновит работу, пока не завершится расследование.



В свою очередь «Индустриальная группа Грузии» заявила, что готова безвозмездно передать «Грузуголь» государству.





















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