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Бахтадзе: Осуществляем инфраструктурные проекты, чтобы роль Грузии, как транзитной страны, еще больше возросла


17.07.2018   18:36
Осуществляем инфраструктурные проекты, чтобы роль Грузии, как транзитной страны, еще больше возросла, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая с речью на грузино-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, возможность заниматься бизнесом в Грузии для итальянских предприятий означает, что итальянский бизнес сможет развивать свою активность в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.

«Грузия обслуживает 8 стран, у которых нет выхода к морю. Для ним мы являемся вратами. Мы осуществляем инфраструктурные проекты, чтобы роль Грузии, как транзитной страны, еще больше возросла. У нас есть очень важные успехи и возможности, чтобы Грузия стала для этих 8 стран хабом. Это означает, что для итальянских предприятий возможность заниматься бизнесом в Грузии дает не только доступ к 4-миллионому рынку Грузии. Это также означает, что итальянский бизнес сможет развивать свою активность в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Для меня очень важно, что растут прямые инвестиции из Италии в очень важных сферах. Вы знаете, что в Грузии инвестиции вкладывают очень крупные компании. Хочу особо отметить «Агри Джорджия» и «Ферреро», которая является глобальным лидером этого сектора», - заявил Бахтадзе.






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