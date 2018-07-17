|
|
Бахтадзе: Осуществляем инфраструктурные проекты, чтобы роль Грузии, как транзитной страны, еще больше возросла
17.07.2018 18:36
Осуществляем инфраструктурные проекты, чтобы роль Грузии, как транзитной страны, еще больше возросла, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая с речью на грузино-итальянском бизнес-форуме.
По его словам, возможность заниматься бизнесом в Грузии для итальянских предприятий означает, что итальянский бизнес сможет развивать свою активность в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.
«Грузия обслуживает 8 стран, у которых нет выхода к морю. Для ним мы являемся вратами. Мы осуществляем инфраструктурные проекты, чтобы роль Грузии, как транзитной страны, еще больше возросла. У нас есть очень важные успехи и возможности, чтобы Грузия стала для этих 8 стран хабом. Это означает, что для итальянских предприятий возможность заниматься бизнесом в Грузии дает не только доступ к 4-миллионому рынку Грузии. Это также означает, что итальянский бизнес сможет развивать свою активность в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Для меня очень важно, что растут прямые инвестиции из Италии в очень важных сферах. Вы знаете, что в Грузии инвестиции вкладывают очень крупные компании. Хочу особо отметить «Агри Джорджия» и «Ферреро», которая является глобальным лидером этого сектора», - заявил Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна