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Бахтадзе: Италия является надежным партнером Грузии на пути интеграции с Европой


17.07.2018   18:53
Чрезвычайно важно, что состоялся визит подобного высокого уровня с итальянской стороны в Грузию, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил на бизнес-форуме Грузия-Италия.

По его словам, в прошлом году отметили 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Грузией и Итальянской Республикой. Эти отношения основаны на верной дружбе и сильном партнерстве.

«Для нас крайне важно, что впервые в истории отношений между Грузией и Италией, со стороны Италии состоялся визит такого высокого уровня в Грузию. Я хотел бы поблагодарить г-на президента за этот исторический визит. Этот факт еще раз подтверждает ясную поддержку в отношении нас. Хочу отметить, что политические отношения между двумя странами становятся все более интенсивными», — заявил Мамука Бахтадзе.

По ее словам, Италия является надежным партнером Грузии на пути интеграции с Европой.

«Обязательно должен отметить, что Италия является надежным партнером Грузии на пути интеграции с Европой, и это касается не только отношений последних лет. Со дня провозглашения независимости Грузии Италия стояла рядом с нами, и я хотел бы еще раз поблагодарить итальянский народ за их поддержку», — заявил Мамука Бахтадзе на бизнес-форуме.

Серджо Маттарелла посетил Тбилиси с государственным визитом вместе с делегацией вчера. Состоялась встреча президентов Италии и Грузии.

Сегодня Серджо Маттарелла встретился с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.

Серджо Маттарелла встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.











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