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Поступления от туризма в Грузии впервые превысят 3 млрд долларов
19.07.2018 13:56
В национальной администрации туризма Грузии сообщили, что количество туристов в июне 2018 года выросло на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом, за июнь в стране побывало почти 400 тыс. гостей из-за рубежа. Показатель туристической привлекательности страны можно назвать очень высоким. Ожидается, что по итогам 2018 года поступления от международного туризма в Грузии впервые превысят 3 млрд долларов.
Одним из факторов высокой привлекательности отдыха на грузинской территории эксперты называют развитую сферу развлечений. Многие жители соседних стран приезжают в Грузию насладиться посещением игорных заведений, которые здесь действуют очень успешно. Однако, помимо традиционных казино, здесь с каждым годом все более востребованными становятся и виртуальные игорные клубы. Как правило, такие заведения предлагают игровые автоматы бесплатно, а также в платных версиях. Каждый вариант имеет свои преимущества.
Демо-версии игровых слотов привлекают не только новичков, но и опытных геймеров. Они позволяют насладиться процессом игры, не задумываясь о выигрыше и проигрыше. Такой вариант лучше всего подойдет, если хочется расслабиться после трудного дня и просто поиграть в свое удовольствие. Кроме того, бесплатные версии автоматов помогают познакомиться с функционалом незнакомого аппарата на практике. Учитывая, что на рынке каждый год появляется множество различных новинок, эта возможность выглядит очень привлекательной.
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