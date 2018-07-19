Грузия поставляет в ЕС вдвое больше продукции, чем в Россию

19.07.2018 16:38 Согласно предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 июля, внешнеторговый оборот Грузии за январь-июнь 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, вырос на 24,3% и составил 6 млрд долларов США.



Объем экспорта по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличился на 28,5% и достиг 1,6 млрд долларов США, импорт увеличился на 22,9% и составил 4,4 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 2,8 млрд долларов США.



За январь-июнь 2018 года товарооборот Грузии со странами членами ЕС увеличился на 25,2% и достиг 1,6 млрд долларов США. Экспорт в страны ЕС составил 367,8 млн долларов США, что на 21,5% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в то время как импорт из ЕС увеличился на 26,3% и составил 1,3 млрд долларов США.



Доля стран ЕС во внешней торговле Грузии составила 27,5%, 23,1% в экспорте и 29,1%, — импорте (в 2017 году эти показатели составили 27,3%, 24,4% и 28,3%, соответственно).



Торговля со странами СНГ за январь-июнь 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличилась на 33,9% и составила 2 млрд долларов США. Экспорт в страны СНГ увеличился на 50,7% и составил 720,1 млн долларов США, а импорт из стран СНГ увеличился на 26,2% и составил 1,3 млрд долларов США.



Доля стран СНГ во внешней торговле Грузии составила 34%, 45,2% — в экспорте и 30% — в импорте (за январь-июнь 2017 г – 31,6%, 38,5% и 29,2%, соответственно).



По данным за январь-июнь 2018 года, Турция с оборотом в размере 858,1 млн долларов США по-прежнему остается крупнейшим партнером Грузии, затем идут: Россия, Китай и Азербайджан с 650,1 млн 510 млн и 505 млн долларов США, соответственно.



Торговый оборот Грузии с Украиной составил 314,4 млн долларов США, затем следуют Армения — 291,6 млн долларов США, США — 256,3 млн долларов США, Германия — 236,6 млн долларов США, Болгария — 216,3 млн долларов США, и Франция — 159,1 млн долларов США.



По объему экспорта Россия с 204,4 млн долларов США возглавляет список с крупнейших торговых партнеров, за ней следуют Азербайджан, Турция и Болгария с 204,3 млн, 155,3 млн и 127,6 млн долларов США, соответственно.



По объему импорта, лидируют Турция, Россия, Китай и Азербайджан с 702,8 млн, 445,7 млн, 423,6 млн и 300,7 млн долларов США, соответственно.



За январь-июнь 2018 года крупнейший экспортную группу с 242,2 млн долларов США составили медные руды и концентраты (15,2% от всего экспорта), далее следуют ферросплавы — 186 млн долларов США (11,7%), реэкспортом автомобилей — 163,5 млн долларов США (10,3%), вино — 88,7 млн долларов США (5,6%), медикаменты — 64,1 млн долларов США (4%), неденатурированный этиловый спирт и алкогольные напитки — 62 млн долларов США (3,9%), минеральные воды — 54,1 млн долларов США (3,4%), сигареты — 53,8 млн долларов США (3,4%), азотсодержащие удобрения — 53 млн долларов США (3,3%), золото — 40 млн долларов США (2,5%), остальная часть товаров — 586,2 млн долларов США (36,8%).



За январь-июнь 2018 года нефть и нефтепродукты возглавляют список импортируемых в Грузию товаров с 402 млн долларов США (9,2% от общего объема импорта). Далее идут легковые автомобили — 272,9 млн долларов США (6,2%), медные руды и концентраты — 181,2 млн долларов США (4,1%), нефтяные газы и другие газообразные углеводороды — 163,1 млн долларов США (3,7%), медикаменты — 155,9 млн долларов США (3,5%), телефонные аппараты для сотовых или других беспроводных сетей — 92 млн долларов США (2,1%), двигатели турбореактивные и турбовинтовые, другие газовые турбины — 76,2 млн долларов США (1,7%), сигареты — 63,5 млн долларов США (1,4%), пшеница — 53,3 млн долларов США (1,2%), остальная часть товаров — 2,9 млрд долларов США (65,1).















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