В Грузии дешевые китайские мобильные продавали под видом телефонов Nokia

20.07.2018 15:06 Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, выявили два факта противоправного использования торговой марки производителя.



По информации службы, следствие установило, что в регионах Имерети и Квемо Картли двое торговцев мобильными телефонами и аксессуарами реализовывали дешевые китайские мобильники под видом телефонов фирмы Nokia. Вся техника была отмечена брендовым знаком финской компании.



В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, из двух торговых объектов изъяли 3 тысячи 791 мобильный телефон.



Следствие ведется по по части 1-ой статьи 196 УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.















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