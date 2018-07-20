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В Грузии ответили на претензии Роспотребнадзора по качеству вин


20.07.2018   16:51
В Национальном агентстве вина Грузии ответили на претензии Роспотребнадзора, заявив, что абсолютно все экспортируемые грузинские вина проходят строгие проверки качества.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в первом полугодии для ввоза в РФ не допустили 16 тысяч литров алкоголя из Грузии. Причиной, как утверждается, послужило несоответствие продукции техническим регламентам. Исходя из этого, ведомство решило усилить контроль над качеством алкогольной продукции из Грузии.

При этом, в ведомстве заявляют о недостаточном уровне контроля, как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных государственных органов.

«В Национальном агентстве вина считают, что забота о качестве – это непрекращающийся процесс. Мы готовы продолжить работу как с частным сектором, так и с государственными структурами, для того, чтобы из десятков миллионов произведенных бутылок абсолютное большинство удовлетворяло соответствующие стандарты и требования», — говорится в заявлении Национального агентства вина Грузии.

В ведомстве также отметили, что, согласно поправкам в закон «О лозе и вине», с 1 января 2018 года абсолютно все категории вин, выходящих на экспорт, проходят обязательную дегустацию.

За январь-июнь на зарубежные рынки не допустили 93 из 4813 образцов, поступивших на дегустацию. В 2017 года из 3440 образцов на экспорт не пропустили 299 образцов.

Согласно законодательным изменениям, так же запретили экспорт разливного вина. Эти меры приняли в целях превенции фальсификации грузинских вин за пределами страны.

В этом же году Агентство вина проверило 124 образца на соответствие физико-химическим характеристикам. Проверки происходили в рамках государственного и инспекционного контроля. 15 из 124 образцов не соответствовали критериям – их также не допустили на экспортный рынок. Вместе с тем, в 2017 году контроль не прошли 27 образцов из 469.

В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день Россия остается крупнейшим экспортером грузинских вин. На сегодняшний день вина из Грузии экспортирую в более чем 50 стран.

За шесть месяцев 2018 года в Россию экспортировали 24 миллиона бутылок. Этот показатель на 24% больше данных за аналогичный период прошлого года.






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