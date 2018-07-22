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ЕС поддерживает Грузию в разработке усовершенствованной системы обработки данных пассажирских авиаперевозок
22.07.2018 13:28
16-17 июля в Грузии была проведена межведомственная рабочая дискуссия по вопросам обеспечения более эффективного управления рисками посредством автоматической обработки и анализа данных о пассажирах, предоставляемых авиакомпаниями.
Встреча проходила в рамках финансируемого ЕС проекта "Наращивание потенциала правительства Грузии в управлении границами и регулировании миграции", который осуществляется Международной Организацией по Миграции. Участники, среди которых были основные правительственные заинтересованные стороны, сосредоточились на разработке системы Дополнительной информации о пассажирах / Номера регистрации пассажира (API / PNR) в Грузии.
В ходе двухдневного семинара представители Министерства государственной безопасности Грузии и его Оперативно-технического агентства, Службы доходов и соответствующих департаментов Министерства внутренних дел страны обсудили проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается правительство Грузии в разработке эффективной системы Дополнительной информации о пассажирах / Номера регистрации пассажира.
Участники составили приблизительный план и согласовали последующие шаги его реализации. Они включают дальнейшее рассмотрение соответствующих законов и соглашений, необходимых для содействия эффективному сотрудничеству с авиакомпаниями, имеющими маршруты в Грузию.
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