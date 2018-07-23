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Корабли, оснащенные техникой для морских работ порта Анаклиа, направляются в Грузию


23.07.2018   12:52
Корабли Van Oord для морских работ беспрецедентного масштаба порта Анаклиа уже вышли из международных портов, и идут к Грузии. Корабли ведущей в мире морской инженерной компании привезут технику, необходимую для морского строительства.

Корабли будут в Грузии в ближайшие дни. Они нагружены модернизированной тяжелой техникой и дренажной системой для масштабных работ рекламации, которая специализируется на переносе песка в крупном количестве. Вскоре же в бухту Анаклиа войдет один из крупнейших в мире углубляющих кораблей "Афина", который выполнит работы по углублению дна, и изъятию из моря, и размещению на берегу до 5 миллионов кубических метров песка.

На территории порта Анаклиа уже идет мобилизация к морским работам. В Анаклиа прибыла группа Van Oord, которая разработала подготовительный план под руководством менеджера проекта Яапа Брюинсма вместе с представителями "Консорциума развития Анаклиа".

"Мы начали мобилизацию. Корабли направляются в Грузию из Роттердама и Дубай, и вскоре за ними последуют большие углубители. Корабли нагружены современной техникой и дренажной системой, которые мы разместим на 2,5 километровой длине от моря до суши. После этого мы примем крупнейший корабль углубитель, принадлежащий Van Oord. Мы гордимся, что являемся частью проекта порта Анаклиа, и вместе работаем над его развитием"- заявил руководитель проекта Van Oord Яап Брюинсма.

В августе 2018 года начнутся морские работы беспрецедентного масштаба и инженерного разрешения для Грузии. Работы проведет победившая в международном тендере, одна из лидирующих компаний морской инфраструктуры в мире Van Oord, которая в то же время становится акционером порта Анаклиа.







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