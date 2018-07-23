На грузинский рынок поступят сертифицированные саженцы голубики высокого качества из США

23.07.2018 16:28 Со следующего года на рынок Грузии поступят в продажу сертифицированные саженцы голубики американских сортов. Об этом сообщает интернет портал EastFruit. Грузинская ассоциация «Агора» в селе Рухи (регион Самегрело-Земо Сванети) владеет питомником, где высажено 4 тыс. саженцев голубики, завезенных из США.



«В этом году мы высадили 4 тыс. саженцев голубики в специальные 50-литровые пластмассовые контейнеры с субстратом торфа, песка и агроперлита, - рассказывает в беседе с EastFruit глава ассоциации Тенгиз Сванидзе, - Осенью к нам приедет специалист из США. Под его наблюдением, мы соберем черенки и высадим их в нашу теплицу площадью 3 тыс. квадратных метров, расположенную возле плантации. Уже к осени следующего года мы получим минимум 40 тыс. саженцев голубики, которые поступят в продажу на местный рынок».



По его словам, на мировом рынке средняя цена однолетних саженцев голубики американских сортов составляет около $3, а двухлетних – до $5. На один гектар высаживается около 3 тыс. саженцев, а полный урожай - около 20-30 кг с одного куста – собирают на второй-третий год.



«Насколько нам известно, саженцы голубики высокого качества представляют собой ликвидную продукцию в Грузии, причем спрос превышает предложение не только в Грузии, но и в Европе», - говорит Тенгиз Сванидзе.



Ассоциация готова продавать саженцы как в Грузии, так и на внешние рынки и уже получила первые предложения о поставке. Ассоциация «Агора» открыла первый коммерческий питомник голубики в Грузии в октябре 2016 года, который был обустроен при поддержке проекта USAID «ZRDA activity in Georgia».



Ранее EastFruit писал, что производители голубики из Аджарского региона Грузии довольны ценами на ягоду в этом году.















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