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Мэрия Батуми скрывает нефинансовые активы стоимостью миллионы лари
23.07.2018 19:03
Мэрия Батуми на протяжении десяти лет не полностью осуществляла инвентаризацию нефинансовых активов. В период с 2006 до 2016 года ведомство взяло на учет лишь незначительную часть нефинансовых активов, числящихся на его балансе. Об этом сказано в отчете финансового аудита, проведенного в 2016 году в исполнительном звене муниципалитета.
Согласно информации, приведенной в документе, несмотря на то, что органу самоуправления и в 2015 году указали на данное нарушение, в этом и следующем году инвентаризацию провели только движимому имуществу административного назначения, и активам небольшой цены, с остаточной балансной стоимостью 814 715 лари, что составляет всего лишь 0,12% нефинансовых активов стоимостью 670 451 855 лари, числящихся на балансе мэрии.
В результате были нарушены статья 14, и пункт 2 статьи 15 положения, утвержденного указом президента Грузии от 6 февраля 1998 года за №70 "О бухгалтерском учете и подотчетности в Грузии", и утвержденный приказом министра финансов Грузии от 23 июля 2010 года за №605 "О правиле проведения инвентаризации имущества, требований, и обязательств в бюджетных организациях".
На вопрос, почему так произошло, объект аудита пояснил, что в соответствующий период в мэрии не существовало структурного подразделения, которое бы выполнило данную работу и из-за того, что не были предусмотрены также необходимые бюджетные ассигнации, не была осуществлена закупка с целью полной инвентаризации.
Однако, как выясняется, это пояснение, сделанное в мэрии, необоснованное, поскольку согласно приказу министра финансов Грузии от 23 июля 2010 года за №605 "О правиле проведения инвентаризации имущества, требования, и обязательств в бюджетных организациях", бюджетная организация обязана с определенной периодичностью проводить инвентаризацию активов, требований, и обязательств, и для осуществления этого руководящее лицо должно обеспечить создание инвентаризационной комиссии изданием соответствующего индивидуального административно-правового акта. Поскольку этого не произошло, "у группы аудита нет возможности подтвердить физическое существование, полноту, и точность значительной части активов, числящихся на балансе"- сказано в отчете.
Отчет, в котором идет разговор об этих нарушениях, был опубликован в марте текущего года.
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